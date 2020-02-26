Surlariçi yeniden hayat bulmaya devam ediyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, Lefkoşa’nın en eski yerleşim yeri olan Surlariçi bölgesinin yavaş yavaş eski günlerine dönmesi adına önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Bize ulaşan haberlere göre, Lefkoşa’nın tanınmış simalarından olan Süleyman Todds ilerleyen günlerde ismini açıklayacağı yeni bir sahneyi hayata geçirmek için harıl harıl çalışıyor.

Süleyman Todds’un yeni bir eğitim kurumuyla birlikte Surlariçi’ne çok önemli bir sahneyi kazandırmak üzere olduğu gelen bilgiler arasında yer alırken, bu sahnenin yerinin ve adının şimdilik saklı olduğu kaydedildi.

Ancak Todds’un sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflara göre, bu sahnenin bir sinema salonu sahnesi olduğu anlaşılırken, uzun bir süredir kapılarını kapatan Surlariçi’ndeki Mısırlızade Sineması’nın yeniden hayat bulacağı akla geliyor.