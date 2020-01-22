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Seyrüsefer vergilerimiz yerlerde geziyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Mağusa sakini vatandaşlarımız, ülkemizde araç kullanan sürücülerin ödediği seyrüsefer vergileriyle yapılan yolların durumunun içler acısı olduğunu herkes tarafından bilindiğini ancak sadece yolların değil yollardaki uyarı levhaları başta olmak üzere birçok alt yapının darmaduman olduğunu ifade ederek sitemlerini dile getirdiler.

Seyrüsefer vergilerimiz yerlerde geziyor

Vatandaşlarımız her gün kullandıkları Mağusa – Lefkoşa anayolu Güvercinlik Kavşağı yakınında bulunan sürücüleri uyarıcı elektronik hız uyarı tabelasının yaklaşık 2 hafta önce koparak düştüğünü ve halen daha orada durduğunu söylediler.

“Görüldüğü gibi seyrüsefer vergilerimiz yerlerde geziyor. Hiçbir Karayolları Dairesi çalışanı bu yolu kullanmıyor mu acaba? Bu koparak düşen elektronik cihazı tamir etmek bu kadar zor mu?” diye sorgulayan sürücü vatandaşlarımız, yetkilileri göreve davet ettiler.

Bu cihazın özellikle geceleyin süratli olan sürücüleri uyardığını ve en azından hızlarını düşürerek hız kameralarına düşük hızda yakalanmalarını sağladığını savunan vatandaşlarımız “Anlaşılan o ki bu bölgeden devletimiz yeterli tahsilatı yapamadığı için bu elektronik panoyu tamir etme ihtiyacı duymazlar” dediler.

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