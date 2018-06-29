Seçim zamanı verilen sözler rafa mı kalktı?

Girne – Lefkoşa anayolu üzerinde bulunan Lavinium Sitesi’nden anayola çıkarak otostop çeken gerek vatandaşlar gerekse öğrencilerden dolayı yaşanan sıkıntıların önüne geçmek için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın çözüm amaçlı bu bölgeye tel set çektiği bildirildi.

Dün yapılan çalışma sırasında Lavinium Sitesi sakinlerinin bu çalışmaların yapılmasını engellemek için toplanarak bölgede eylem yaptıkları ve bu nedenle bölgeye polis ekiplerinin gönderildiği kaydedildi.

Bölge sakinleri, siteden anayola otostop çekmek veya karşı tarafa geçmek isteyenleri önlemek amacıyla yaklaşık 200 metre uzunluğunda çekilen çit tarzı tel örgülerin siteden anayola araçlarıyla çıkanlarında giriş çıkışını engelleyeceği gerekçesiyle bu tellerin çekilmemesini istedi

Bölge sakinleri seçim zamanında kendilerine verilen sözlerin rafa mı kalktığını sorgulayarak “Bize seçim zamanı verilen söz, sitenin içinden Dikmen yoluna yol yapılacağı veya anayolda bir çember oluşturulacağı yönündeydi. Ancak şimdi hapishane gibi tel örgüler çekilerek güya önlem almaya çalışıyorlar” dediler.

Bölge halkı, yola çıkarak otostop çeken başta öğrenciler olmak üzere bu bölgede yaşayan kişilerin 200 metre yürüyerek yine anayola çıkış yapacaklarını sözlerine eklediler.

Devletin bu bölgeye kalıcı çözümler üretmesi gerektiğini dile getiren bölge sakinleri, günü birlik çözümlerin daha büyük sorunlar ortaya çıkaracağı endişesi taşıdıklarını vurguladılar.