Sandık başkanları ve polisler perişan oldu

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde önceki gün yapılan Erken Genel Seçim sonuçları belli olurken, seçimde görev alanların perişan olduğu bildiriliyor.

Özellikle sandık başkanı ile her sandıkta görev yapan polislerin neredeyse 24 saat boyunca görev yaptıkları bildirilmekte.

Köylerde sandıkların kapanıp sayılmalarının yaklaşık saat sabah 01.00 sıralarında tamamlandığı ancak sandık başkanlarının oy pusulalarını Lefkoşa’daki Yüksek Seçim Kurulu merkezlerine teslim etmelerinin sabahın ilk ışıklarını bulduğu bize ulaşan bilgiler arasında yer aldı. Bu arada sandık başkanlarıyla birlikte görevleri icabı Lefkoşa’ya giden polislerinde saatlerce bekledikleri bildirildi.