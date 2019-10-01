Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, son zamanlarda ülkemiz yollarında gerek gündüz gerekse gece saatlerinde kural tanımayan birçok sürücüyle karşılaştıklarını belirterek, bunlardan birini de geçtiğimiz gün Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde görüntülediklerini dile getirdi ve çektikleri fotoğrafı bize göndererek sitem ettiler.

Duyarlı sürücülerimiz, büyük bir ihtimalle hurdacılık yapan bu araç sürücüsünün kamyonetine alabildiğine hurda yükleyerek yola çıktığını ifade ederek, “Yani bu kadar yükü nasıl bir denge ise düşürmeden gidilecek olan yere götürüyorlar hayretler içindeyiz. Adeta saman taşır gibi hurda taşıyor” diye konuştular.

Eski su depolarının olduğu kamyonet sürücüsünün hiçbir tedbir almadan yolculuk yapmasına nasıl izin verildiğini sorgulayan duyarlı sürücülerimiz, “Ülkemiz yollarında bu hurdaları taşırken her an bir kazayla karşı karşıya kalmamak çok marifet ve büyük bir şans ister” diye konuştular.