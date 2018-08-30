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Sahte fizyoterapistlere dikkat

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı fizyoterapist doktorlarımız, ülkemizde bazı kişilerin kendini fizyoterapist olarak tanıtarak sosyal medyada bazı gruplar aracılığıyla müşteri bulmaya çalıştığına dikkat çekerek, bu gibi kişilere kanmamaları konusunda vatandaşlara uyarıda bulundular.

Sahte fizyoterapistlere dikkat
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Bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaşan fizyoterapistler “Bu ismi geçen ve kendini fizyoterapist olarak tanıtan kişi Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği’ne kayıtlı olmayıp KKTC’de bu mesleği yapma hakkına sahip değildir” dediler.

Hiçbir fizyoterapistin kendisini asla Masör olarak tanıtmayacağını vurgulayan fizyoterapist doktorlarımız “Ayrıca burada çalışma izni olmayan kişiler burada hizmet veremezler. Sağlık hizmeti üç günde alınmaz! Lütfen itibar etmeyiniz! Fizyoterapistinizin Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği’ne kayıtlı olduğunu sorgulayınız.” diyerek vatandaşlara çağrıda bulundular.

Bu gibi kişilere inanarak şifa arayan hastaların daha fazla rahatsız olabileceği uyarısında bulunan doktorlarımız, insan sağlığının şakaya alınmayacak ciddi bir olay olduğuna vurgu yaptılar.

 

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