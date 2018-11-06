“Sadece bir levha değildir kırılan”

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nin merhum başkanı Mustafa Çelik anısına Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği işbirliğinde hayata geçirilen "Engel Değiliz" projesi kapsamında Lefkoşa için bazı yerlere konulan özürlülere ait park yerlerini gösteren levhaların bazı kendini bilmezler tarafından kırıldığı bildirildi.

"Engel Değiliz" projesine engel olunmaya devam edilmeye çalışıldığını belirten bazı LTB yetkilileri “İki farklı noktadan kırılan levhaların ardından Kardeş Ocağı önünde bulunan levha da kırıldı. Zabıta şubemiz bölgede olası kamera görüntülerini inceleyecek” diye konuştular.

Bu levhaların kim veya kimler tarafından neden kırıldığını anlayamadıklarını ifade eden yetkililer, “Sadece bir levha değildir kırılan. Bunu yapanlar neden yaptıklarını bir kez daha düşünmeliler” dediler.