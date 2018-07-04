Park etmedi, sanki de terk etti

Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı vatandaşlarımız, ülkemizde birçok yerin en büyük probleminin yeterince park yerine sahip olmaması olduğunu söyleyerek, bazı kişilerin bu durumdan yararlanarak özürlü park yerlerine park etiğini sıkça gördüklerini ifade ettiler.

Bize gönderdikleri fotoğrafta ise aracı kullanan kişinin park mı yaptığını yoksa aracını terk edip oradan kaçtığını mı pek anlayamadıklarını söyleyen duyarlı vatandaşlarımız, “Geçtiğimiz günlerde çektiğimiz fotoğrafa dikkatlice baktığınız zaman bu araç sürücüsü adeta park etmedi. Aracını terk edip oradan kaçmış gibi duruyor. Ne özürlülerin aracını park etmesine ne de diğer araç sürücülerinin normal park yerine izin veren bir park yaptı” dediler.

Aracını her iki park yerini ayıran çizginin üzerine park edenin özürlü mü yoksa acemi bir sürücü mü olduğunu sorgulayan vatandaşlarımız böyle sürücüler olduğu sürece park sorununun hiç bitmeyeceğini de sözlerine eklediler.