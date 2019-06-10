Orman arazisinde devasa inşaat neyin nesi?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Girne bölgesi sakini bir vatandaşımız geçtiğimiz gün akşamüzeri doğada yürüyüş yapmak ve köpeğini gezdirmek amacıyla Karmi bölgesindeki ormanlık alana gittiğini ve yürüyüş yapmak için seçtiği parkurda gördüğü inşaat karşısında şok olduğunu dile getirerek bu konuyla ilgili fotoğraf ve görüşlerini bizlerle paylaştı.

Vatandaşımız “Burası, Karmi'nin batı tarafında orman arazisi. Ormanlık diyorum, çünkü yangın anında müdahale için devlet yol açmış. Köpek gezdirirken bu inşaata rastladım ve şok oldum” diyerek orman arazisinin içinde bu inşaatın ne işi olduğunu sorguladı.

Aşağıdan bakıldığında bu devasa inşaatın görülmediğini belirten vatandaşımız “Çevre yolundan Alsancak yoluna geçmeden Sante Fe sitesine sapın, yukarıdaki en son villanın arkasında kalıyor” diyerek ormanın göbeği sayılan bu yere inşaat yapılmasının nedenini sorguladı.

“Bu inşaata kim nasıl izin verdi? Biri verdi herhalde, kaçak olamaz yani” diyen vatandaşımız orman arazilerinin de artık peşkeş çekilmeye mi başladığını sorguladı.