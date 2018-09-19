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Nerede boşluk orası çöplük oldu

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Ayaklı Gazete’ye Mağusa bölgesinden ulaşan bazı çevre duyarlısı vatandaşlarımız, ülkemiz nüfusunun her geçen gün arttığını ayni zamanda da değiştiğini ancak değişirken gelişmediğini savunarak bize gönderdikleri moloz ve çöp içeren fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Nerede boşluk orası çöplük oldu
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Ülkede son zamanlarda artan nüfusla birlikte çeşitli sorunların yaşandığını bunların başında belediye hizmetlerinin en önemlisi temizlik çalışmalarının aksaması olduğunu zira artan çöplere temizlik ekiplerinin yetişemez olduğunu söyleyen bölge sakinleri “Fotoğrafta görüldüğü gibi iki gün bölgede çöp toplanılmaması sonrasında her tarafta çöp poşetleri doldu. Adeta nerede boşluk orası çöplük oldu” diye konuştular.

Okulların ve üniversitelerin açılmasıyla bu çöplerin daha da artacağını savunan vatandaşlarımız, herkesin biraz daha çevreye karşı duyarlı davranması gerektiğini, etrafa çöp poşetlerinin gelişi güzel bırakılmamasını istediler.

 

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