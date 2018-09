Neden hiç ders almıyoruz

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Lefkoşa sakini vatandaşlarımız dün bir inşaatta çalışan işçilerin hiçbir güvenlik önlemi olmadan çalıştığını fark ettiklerini belirterek bu tedbirsizliğe isyan ettiler.

“Hemen hemen her gün meydana gelen iş kazaları sonrasında yitirdiğimiz canlara karşın bazı inşaatlarda iş güvenliği olmadan işçi çalıştırmaya devam ediliyor” diyen vatandaşlarımız fotoğrafta da görüldüğü gibi oldukça yüksek bir apartman inşaatının üzerinde çalışan bu işçilerin ne bir emniyet şeridi ne de kafalarında kask olduğuna dikkat çektiler.

8 katlı bina üzerinde yeterli oranda iş güvenliği sağlanmadan çalışan işçilerin her an bir kazaya davetiye çıkarttığına dikkat çeken duyarlı vatandaşlarımız, herkesin kendi üzerine düşen görevi yapması halinde bu iş kazalarının olmayacağını ancak yaşanan iş kazalarından hiç ders çıkarılmadığını vurguladılar.