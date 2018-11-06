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“Nasıl bir nesil yetişiyor?”

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, her geçen gün ülke gençliğinin benliğini kaybettiğini iddia ederek bazı şeylerin bunun bir kanıtı olduğunu ifade ettiler.

“Nasıl bir nesil yetişiyor?”
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Vatandaşlarımız bize gönderdikleri fotoğrafla Metehan-Alayköy çevre yolu çemberinde oluşan görüntüleri paylaşarak sitem ettiler.

Vatandaşlarımız “Fotoğrafta görülen yer Metehan-Alayköy çevre yolu çemberinin olduğu bölgedir. Her gece bazı gençler burada yeme içme alemi yapıyor” diyerek çember çevresinin içki şişesi, kağıt vs atıkları ile dolu olduğunu ve her geçen gün de arttığını kaydetti.

Bu bölgenin bu gidişle yakında Güngör çöplüğü gibi olacağını ifade eden vatandaşlarımız “Nasıl bir nesil yetişiyor. Ne kendine ne de çevresine saygısı olan bir nesil yetişiyor. Buna artık bir dur demeliyiz” dediler.

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