Mesajımız Var

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Sn. Erkut Şahali, Kumköy Su Dağıtım merkezinden 3 ay içinde Güzelyurt bölgesindeki 14 bin dönüm tarım arazisine suyu ulaştıracak olma sözünüz inşallah yerine gelir. Zira bölgede yer altı suları tükenme noktasında.

Sn. Kudret Özersay, Rum yönetiminin tüm engellemelerine rağmen geçtiğimiz gün açılışı yapılan Akkule Kapa Kapısı’na güneyden 12 büyükelçinin katılması Rumlara önemli bir mesaj olsa gerek.

Sn. Turgay Deniz, Ticaret ve Sanayi Odaları olarak İngiltere’ye yaptığınız ziyaret ve direkt uçuşlar için verdiğiniz destek çok önemli. Umarız direkt uçuşlar konusundaki girişim olumlu sonuçlanır.

Sn. Özel Pınardan, oğlunuz Arif’in yardımcı antrenörlük görevi yaptığı Gönyeli’de kazandığı şampiyonluk sonrası BTM 2. Lig’de ise Düzova takımı ile grup birincisi olarak play-off’a yükselmesi sizi gururlandırmış olsa gerek. Siz de 24 Haziran yerel seçimlerinde sandıktan belediye başkanı olarak çıkarsanız hiç şaşırmayız.

Sn. Biray Deliceırmak, Dünya Kupası’nda ilk maçlar sonunda sizce şampiyon kim olur? Bir sürpriz olma ihtimali görüyor musunuz?

Sn. Mustafa Erişmen, Dikmen bölgesinde seçim yarışında her geçen gün oylarınızı artırdığınız söyleniyor. Ulusal Birlik Partisi’nden özellikle Ünal Üstel sizin için oldukça iyi çalışıyormuş.

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