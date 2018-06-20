Mesajımız Var

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Sn. Tolga Atakan, Girne –Lefkoşa yolunun ikinci etabı için çalışmalara başlanacak olması sürücüleri yine tedirgin edecek. Ancak, ilk etapta yapılan yol gibi bir yolun yapılması buna değer diyoruz.

Sn. Filiz Besim, bakanlar arasında en hareketli ve çalışkan bakan olmanıza karşın kilolarınızın artmasını anlayamadık. Anlaşılan stres yaptıkça kendinizi ıvır-zıvıra kaptırıyorsunuz.

Sn. Narin Ferdi Şefik, yerel seçimler için sayılı günler kalırken, YSK olarak seçim hazırlıklarını tamamlamışsınız diye duyduk. Anlaşılan artık ekibiniz profesyonelleşme noktasına geldi. Bu arada inşallah sonuçlar konusunda son seçimlerdeki aksilikler yaşanmaz.

Sn. Erhan Sevgin, ülkemizde yapılacak yerel seçimlerde Serdarlı Belediyesi meclis üyeliği adaylığınız yanında Türkiye’de yapılacak seçimler için de burada sandık görevlisi olmuşsunuz. Hey maşallah sizdeki bu enerjiye hayranız.

Sn. Mustafa Alkaravlı, Galatasaray Taraftar Derneği olarak Temmuz ayının son haftası yapmayı planladığınız şampiyonluk balosu için davetlerinizi göndermişsiniz. Hedef kaç kişi acaba?

Sn. Alihan Pehlivan, bir Fenerbahçeli olarak yeni başkan Ali Koç’un teknik direktör Aykut Kocaman ile yolları ayırmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce bu göreve kim getirilecek?

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