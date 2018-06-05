Mesajımız Var

Sn. Ayşegül Baybars, İçişleri Bakanlığı olarak son günlerde yağan yağmurlar sonrasında zarar gören üreticiler ve hayvancılar konusunda bir çalışma başlatıp başlatmadığınız soruluyor. Bizden iletmesi.

Sn. Kudret Özersay, parti olarak sözünüzde durarak dokunulmazlık konusunda ve eski dosyaların açılarak soruşturma başlatılması için çalışma başlattığınızı açıkladınız. Sizce sonuç alınacak mı?

Sn. Faiz Sucuoğlu, aldığımız duyumlara göre Çarşamba akşamı Dikmen ve bağlı olduğu köylerdeki partililerinize iftar yemeği veriyormuşsunuz. Bu da yerel seçimler yaşanırken, sizin kurultay için çalışma yaptığınız yönünde eleştirilere neden oluyormuş.

Sn. Sertaç Yalçın, aldığımız bilgilere göre, bölgenizde her geçen gün oyunuzu yükseltiyormuşsunuz. Özellikle Yeni Boğaziçi ve Mormenekşe köylerinde yükselişiniz dikkatlerden kaçmıyor.

Sn. Ercan İbrahimoğlu, önceki gün gerçekleştirilen Fenerbahçe Olağan Genel Kurulu seçimlerinde ülkemizden oy kullanan Fenerbahçelilerden biri de sizdiniz. Ortaya çıkan sonucu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu kadar büyük bir oy farkını bekliyor muydunuz?

Sn. Sami Özuslu, Gazeteciler Birliği olarak ‘Medya ve Şiddet’ konulu seminer için tüm gazetecileri seminere davet ediyormuşsunuz. İnşallah katılım yüksek olur.