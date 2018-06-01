Mesajımız Var

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Sn. Filiz Besim, ülkemizin önemli kuruluşlarından biri olan Ticaret Odası’nın Güzelyurt’taki polikliniğin tadilatını üstlenmesi çok güzel bir olay değil mi? Keşke diğer sivil toplum örgütleri böyle duyarlılık gösterse.

Sn. Raif İlker Buran, dün birçok bölgede etkili olan sağanak yağışlar mağduriyetlere de neden oldu. Acaba böyle şiddetli sağanaklar yaz ayları boyunca devam edecek mi?

Sn. Hüseyin Çavuş Kelle, dün itibariyle 2016-2017 yılı Doğrudan Gelir Desteği  ödemeleri çiftçilerin hesabına yatırılmış. Ama birçok çiftçi bundan hoşnut değil. Zira ödenmesi gereken bu yılki olması gerekiyormuş.

Sn. Arif Salih Kırdağ, yine siyaset sahnesinde boy göstermeye başladınız. Bu seçimlerde Lefkoşa için projeleriniz nelerdir acaba? Zira Lefkoşalılar tarafından merakla bekleniyor.

Sn. Hüseyin Metinser, Yenicami Spor Kulübü başkanlığınız hayırlısı olsun. Umarız Kaan Kaner başkanın bıraktığı yerden daha ileriye taşımak için çalışacaksınız.

Sn. Cemil Sarıçizmeli, bölgenizdeki Kumyalı Spor Kulübü sahasının çimlendirilmesi için kolları sıvamışsınız. Ancak bizce bu sahanın çimlendirilmesi yerine Mehmetçik sahasının düzeltilmesi için çalışma yapılsaydı.

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