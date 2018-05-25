Mesajımız Var

Sn. Erkut Şahali, son günlerde artan yangın olayları gösteriyor ki bu yaz bol yangınlı geçecek. İnşallah büyük yangınlar yaşanmaz. Bu arada keşke bir yangın helikopteri alınsaydı.

Sn. Bülent Dizdarlı, morgdan koku gelmesinin yarattığı sıkıntı sonunda sizi de isyan ettirmiş gibi. İnşallah kısa zamanda cesetler defnedilerek, sıkıntı sona erer.

Sn. Halil Kasım, Serdarlı Belediyesi başkanlık adaylığınız nedeniyle yaptığınız çalışmalar nasıl gidiyor? Partinizin meclis üyeleri oldukça iyi isimler, kolay gelsin.

Sn. Olgun Üstün, Yayın Yüksek Kurulu başkanlığınız hayırlı olsun. Uzun yıllardır içinde bulunduğunuz Yayın Yüksek Kurulu’nda yeniden başkan seçilmenizde CTP kanadı üyelerin etkili olduğu bildirildi.

Sn. İrfan Günsel, ani bir kararla YDÜ Kadın Basketbol Takımı’nın liglerde yer almayacağının açıklanması oldukça yankı yarattı. Hayırlısı olsun diyelim.

Sn. Serkan Soyalan, belediye meclis üyeliği adaylığınız hayırlısı olsun. Basından bir kişinin Lefkoşa’da meclis üyesi olarak bulunması çok anlamlı ve yerinde olur diyoruz.