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Mesajımız Var
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Sn. Filiz Besim, mobil sağlık hizmetleri ile ağır engellilere evlerinde hizmet verileceği yönündeki açıklamanızı yerine getirirseniz tam bir çağdaş Sağlık Bakanlığı olursunuz. Allah kolaylık versin.

Sn. Özdil Nami, dövizin yükselişi karşısında atılacak adımlar var mı? Yoksa elden gelen bir şey yok diyerek zamlar devam edecek mi? Vatandaşın endişesini sizde anlıyorsunuz değil mi?

Sn. Şevket Derindağ, dün Lefkoşa’da aracınızla ilerlerken önünüzde hiçbir önlem almadan ilerleyen kalas yüklü TIR’ı trafik şubesi ekiplerine bildirerek hemen ceza yazılmasını sağlamışsınız. Demek ki polisimiz gelen ihbarları anında değerlendiriyor.

Sn. Hüseyin Ekmekçi, aldığımız haberlere göre, Havadis Gazetesi ile bağlarınızı koparmanız sonrasında yeni bir gazete çıkarmak için çalışmalara başlamışsınız. Hatta ofisin yerini bile belirlemişsiniz diye duyduk. Hadi hayırlısı.

Sn. Mehmet Eziç, Galatasaray’ın elde ettiği 21. şampiyonluk sonrasında ülkemizde kutlamalar yapılacak mı diye merakla bekleyenler var. Zira Abdürrahim Albayrak, Kıbrıs’ta bir futbolcuyla birlikte kutlamalara katılacağını açıkladı.

Sn. Hasan Öztaş, Geçitkale Belediyesi için yaptıklarınız karşısında aday olacak kişilerin nasıl bir icraat sözü vereceklerini merak ettik. Ancak bundan sonraki yıllarda daha iyisi için çalışmanız şart.

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