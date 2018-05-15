Mesajımız Var

Sn. Kudret Özersay, ülkemiz kıyılarına vuran cansız mülteci bedenleri oldukça üzücü. Bu cesetlerin kim veya nasıl buralara kadar geldiği konusunda bir bilgi alabildiniz mi?

Sn. Ayşegül Baybars, oğlunuzla önceki gün yaptığınız selfie tıklanma rekoru kırmış. Anlaşılan her geçen gün popülariteniz artıyor. Bu arada iptal edilen vatandaşlıkların listesi açıklasanız iyi olacak.

Sn. Erdoğan Sorakın, Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak parti disiplinine ve kararlarına uymayanları kesin ihraç kararı almanız dikkat çekici. Acaba bu karar ışığında kimler ihraç edilecek?

Sn. Süleyman Manavoğlu, hayırlısı ile oğlunuz Umut’un düğününü yapmışsınız. Oldukça güzel bir düğün olduğu belirtiliyor. Allah bir yastıkta kocatsın diyelim.

Sn. Güneş Güneşoğlu, partinizin Mağusa’da İsmail Arter’i destekleme kararı almasına karşın siz bağımsız aday olarak yerel seçimlere giriyorsunuz. Anlaşılan o ki güvendiğiniz bazı kişiler var.

Sn. Mehmet Eziç, Galatasaray’ın şampiyonluğu için artık gün saymaya başlandı. Galatasaraylılar Derneği olarak ülkemizde özel bir organizasyon yapılacak mı?