Mesajımız Var

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Sn. Tufan Erhürman, Türkiye’de erken seçim tarihi olarak 24 Haziran belirlendi. Bu nedenle de ÖYS sınavı 1 Temmuz’a kaydırıldı. Ülkemizde ise yerel seçim tarihi olan 24 Haziran tarihi ÖYS’den dolayı 1 Temmuz’a alınmıştı. Ne olacak şimdi?

Sn. Filiz Besim, dün katıldığınız gece kulüpleriyle ilgili çalıştayda yaptığınız konuşmada dile getirdiğiniz, ‘gece kulüpleri dışında daha büyük bir fuhuş sektörü var’ sözleriniz çok dikkat çekiciydi. Acaba bu konuda neden müdahale edilmiyor?

Sn. Zeki Çeler, geçtiğimiz gün Mağusa – İskele yolunda yaşanan otobüs kazasında iddialara göre şoför 36 saat uykusuzdu. Acaba bu konuda size nasıl bir bilgi ulaştı mı? Çalışma Bakanlığı olarak buna da el atmanız gerekecek.

Sn. Hüseyin Özgürgün, Cumhurbaşkanlığınca yapılacak davetlere katılmamak gibi bir durumunuzun olmayacağını açıkladınız. Acaba bu U dönüşünüzdeki sebep tabandan gelen baskı mı? Allah kolaylık versin.

Sn. Fikri Ataoğlu, ülkemizde taş ocaklarının tahribatı her geçen gün büyüyor. İnsan sağlığını tehdit eder duruma gelen bu taş ocaklarına artık bir müdahalede bulunmanızda fayda var.

Sn. Ahmet Latif, Akdoğan için seçildiğiniz günden itibaren başlattığınız alt yapı yatırımlarına durmaksızın devam ediyorsunuz. Yaklaşan yerel seçimler öncesinde rakipsiz gibi görünüyorsunuz. Hayırlısı olsun.

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