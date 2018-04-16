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Mesajımız Var
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Sn. Kudret Özersay, Suriye’ye Amerika başta olmak üzere Fransa ve İngiltere tarafından yapılan füze saldırısı ülkemiz için büyük bir tehlike içeriyor mu sizce?

Sn. Fikri Ataoğlu, yeni bir havayolu ile ilgili acaba bir girişim var mı? Zira turizm sezonun başladığı bugünlerde Atlas Jet’in frekans azaltması turizme önemli bir darbe…

Sn. Halil Sakallı, uzun zamandır görüşemiyoruz. Partinizin hükümette yer alması sonrasında sizin müşavirlikten yeniden müdürlüğe döneceğinizi bekliyorduk. Ancak bir gelişme yok herhalde…

Sn. İsmail Arter, son günlerde özellikle kültür sanat alanında birçok faaliyete katkı koyan Gazimağusa Belediyesi başkanı olarak, yaklaşan seçimler öncesinde puanlarınızı artırıyorsunuz…

Sn. Ömer Meraklı, dün yine köyünüz Kalavaç’ta oldukça kalabalık bir gün daha yaşanmış. Artık bir klasik haline gelen Kalavaç eko günü köylülerinize bir günlük olsa da önemli bir gelir kapısı oluyor…

Sn. Derviş Dağman, Güç-Sen başkanlığınız hayırlısı olsun. Oldukça zor günlerden geçen ülkemizde gümrük çalışanlarının haklarını en iyi şekilde savunacağınızı düşünüyoruz…

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