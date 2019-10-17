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Kuruyan ağaç, büyük tehlikeyi gözler önüne serdi

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Ayaklı Gazete’ye Lefkoşa Surlariçi’nden ulaşan bazı esnaf vatandaşlarımız, fotoğrafta görülen kurumuş ağaç ile ilgili şikayetlerini birçok yere yapmalarına karşın hiçbir sonuç alamadıklarını belirterek sıkıntılarını bizlerle paylaştılar.

Kuruyan ağaç, büyük tehlikeyi gözler önüne serdi
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Uzun yıllar Tekke Bahçesi Şehitliği’nin köşesinde açtığı mor çiçeklerle çok hoş bir görüntüsü olan bu ağacın aniden kuruduğunu ve kuruması sonrasında ortaya büyük bir tehlikenin çıktığını belirten bölge esnafı “bu ağacın dalları elektrik direğine ve tellere sürtüyor. Bir kıvılcım ile büyük bir felaket yaşanabilir” diye konuştular.

Bu konudaki sıkıntılarını birçok yere bildirdiklerini anlatan bölge esnafı "Belediyeyi ararık bize derler Elektrik Kurumunu arayın. Elektrik Kurumu’nu ararız belediyeye bildirin’ derler. Çok büyük tehlike altındayız. En ufak bir kıvılcım buradaki arabalar ve işyerleri kül olur. İnşallah korktuğumuz başımıza gelmeden müdahale edilir” dediler.

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