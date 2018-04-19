Kum ve çakıl ocağı şantiyeleri perişan ediyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde Beşparmak Dağları’nın her geçen gün taş ocağı şantiyeleri tarafından tahrip edildiğini bu yetmezmiş gibi bölgedeki insanların sağlıklarının da bozulduğunu dile getirerek geçtiğimiz gün yaşadıkları bir durumu gönderdikleri fotoğrafla paylaşarak bu konudaki görüşlerini bizlere ilettiler.

Söz konusu fotoğrafın geçtiğimiz gün Değirmenlik bölgesindeki Minareliköy Şht. Mehmet Eray İlkokulu’nda çalışan bir kişi tarafından çekildiğini aktaran vatandaşlarımız fotoğrafta da görüldüğü gibi her tarafın bir anda toz duman içinde kaldığını kaydettiler.

Bu tozun 5 dakika önce dağda yapılan patlatma sonrasında oluştuğunu aktaran vatandaşlarımız “Dağda yapılan patlatma sırasında adeta ayaklarının altındaki toprağın sallandığını söyleyen çalışanlar, daha sonra ise Minareliköy’ün üzerinde adeta bir toz bulutu oluştuğunu söylediler” diyerek yaşanan tehlikeyi anlattılar.

Bu tozların insanların ciğerlerine indiğine vurgu yapan vatandaşlarımız, artık bu duruma bir dur demek gerektiği belirterek Çevre Dairesi yetkilileri başta olmak üzere hükümet yetkililerini göreve davet ettiler.