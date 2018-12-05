Kucakta köpekle araç mı kullanılır?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir duyarlı vatandaşımız, geçtiğimiz gün Lefkoşa trafiğinde rastladığı fotoğraftaki araç içinde yolculuk yapan kişinin araç sürüşünün dikkatini çektiğini belirterek, bir müddet sonra yan tarafında durduğu zaman gördüğü manzara nedeniyle şok olduğunu dile getirdi.

Duyarlı vatandaşımız gri renk Seat Leon araç sürücüsünün neden aracını düzgün süremediğini yanına geldiği zaman anladığını belirterek “Kaniş cinsi köpeğini direksiyonun üzerine oturtarak araba süren bayan direksiyondaydı. Bu görüntü karşısında ne yapacağımı şaşırdım” dedi.

Yan dikiz aynasına baktıkça köpekle göz göze geldiğini ifade eden vatandaşımız, bu gibi trafikte sorumsuzca sürüş yapanların polis tarafından tespit edilerek mutlaka cezalandırılması gerektiğini kaydetti.

Trafikte bir anlık dikkatsizliğin büyük olaylar yaşatabileceğini unutmamak gerektiğini söyleyen duyarlı sürücümüz “Bu Kaniş cinsi köpekle uğraşarak araç kullanan bayanın önüne bir yaya atılsaydı acaba panikleyip ne yapacaktı?” diye sorgulayarak trafikte biraz daha sorumlulukla araç kullanılması gerektiğini sözlerine ekledi.