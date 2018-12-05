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Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Kucakta köpekle araç mı kullanılır?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir duyarlı vatandaşımız, geçtiğimiz gün Lefkoşa trafiğinde rastladığı fotoğraftaki araç içinde yolculuk yapan kişinin araç sürüşünün dikkatini çektiğini belirterek, bir müddet sonra yan tarafında durduğu zaman gördüğü manzara nedeniyle şok olduğunu dile getirdi.

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Kucakta köpekle araç mı kullanılır?
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Duyarlı vatandaşımız gri renk Seat Leon araç sürücüsünün neden aracını düzgün süremediğini yanına geldiği zaman anladığını belirterek “Kaniş cinsi köpeğini direksiyonun üzerine oturtarak araba süren bayan direksiyondaydı. Bu görüntü karşısında ne yapacağımı şaşırdım” dedi.

Yan dikiz aynasına baktıkça köpekle göz göze geldiğini ifade eden vatandaşımız, bu gibi trafikte sorumsuzca sürüş yapanların polis tarafından tespit edilerek mutlaka cezalandırılması gerektiğini kaydetti.

Trafikte bir anlık dikkatsizliğin büyük olaylar yaşatabileceğini unutmamak gerektiğini söyleyen duyarlı sürücümüz “Bu Kaniş cinsi köpekle uğraşarak araç kullanan bayanın önüne bir yaya atılsaydı acaba panikleyip ne yapacaktı?” diye sorgulayarak trafikte biraz daha sorumlulukla araç kullanılması gerektiğini sözlerine ekledi.

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