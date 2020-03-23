Kıb-Tek çalışanları da ‘evde kal’ çağrısı yaptı

Ülkemizde, yağmur çamur, sıcak soğuk demeden çalışan Elektrik Kurumu personeli, ülkemizde yaşanan bu olağanüstü günlerde de görevlerinin başında olurken halkımızın evinde kalması içinde sosyal medyadan uyarılar yapıyor.

Sağlık çalışanlarının başlatmış olduğu ‘evde kal’ çağrısına birçok kesim gibi Kıb-Tek çalışanlarının da görev yerlerinde ellerine aldıkları ‘Kıb-Tek çalışanları görevinin başında. Siz evde kalın lütfen’ ‘Sokaklarda değil ışığınız evde olsun’ ‘Geleceği hep birlikte aydınlatacağız #Evdekal’ uyarı kağıtlarıyla halka evde kalması yönünde çağrıda bulundular.

Özellikle 65 yaş üstü insanlarda çok tehlikeli boyutlarda seyreden korona virüs vakalarının ülkemizde fazla artmaması için yetkililerin ve uzmanların yaptığı evde kalma uyarılarına halkın riayet etmesi için birçok sektörün adeta seferber olduğu dikkatlerden kaçmıyor.