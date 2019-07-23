Karınca ve hamam böceği istilası var

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, son günlerde evlerinde hamam böcekleri ile karıncalardan dolayı el aman çektiklerini dile getirerek, sitemlerini paylaştılar.

Uzun zamandır görmedikleri hamam böceklerinin yaz aylarıyla birlikte ortaya çıkmaya başladığını anlatan vatandaşlarımız, hamam böceklerine karşı ilaçlamanın yapılmamasından dolayı bu hayvanların ortaya çıktığını ifade ettiler.

Bu arada karıncalarla mücadele edemediklerini de söyleyen vatandaşlarımız, neredeyse evlerini karıncaların işgal ettiğini kaydettiler.

Özellikle geceleyin ortaya çıkan hamam böcekleri ve karıncalar için ne yapacaklarını şaşırdıklarını aktaran vatandaşlarımız, kendilerinin ilaç kullanmaktan çekindiklerini bu nedenle de başa çıkamadıklarını sözlerine eklediler.