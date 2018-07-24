Kaplıca Plajı’nda yapılan bu çalışma nedir?

Ayaklı Gazete’ye ülkemizin kuzey sahillerinin en güzel bölgesi olan Kaplıca’dan ulaşan bazı vatandaşlarımız, Büyükkonuk Belediyesi’ne ait Kaplıca’daki plajda yapılan dozerli çalışma ile ilgili sitemlerini ileterek bu konudaki görüşlerini bizlerle paylaştılar.

“Büyükkonuk Belediyesi’ne ait Kaplıca’daki plajda bu dozerin ne iş yaptığını bilen birisi varsa lütfen izah etsin” diye sitem eden vatandaşlarımız, “Zira güzelim plajın doğal yapısı kazılarak bozulmuş ve tahribat yapılmıştır. Bu yapılan işin ÇED raporu ve izni var mıdır?” diye sorguladılar.

Birilerinin plajda daha fazla alan açmak için yaptığı bu çalışmanın bölgenin endemik yapısını bozduğu gibi buraya yumurtalarını bırakan kaplumbağalarında yumurtalarını kırmış olma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, bu konuda Çevre Dairesi’ni göreve davet ettiler.