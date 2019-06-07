Kamunun hantallığının fotoğrafı

Ayaklı Gazete’ye Mağusa’dan ulaşan duyarlı bir vatandaşımız, kamunun her geçen gün biraz daha hantallaştığını yaşadıkları ve gördükleriyle bir kez daha anladıklarını dile getirdi.

Vatandaşımız "Fotoğrafta bu gördüğünüz yer Mağusa’da Sağlık Dairesi önü. Gördüğünüz gibi dairenin arabası terkedilmiş bir şekilde aylardır bozuk ve yol içinde atılı vaziyette duruyor” diyerek kamunun hantallığı ve nemelazımcılığının burada gözler önünde serildiğini ifade etti.

Ayrıca fotoğrafta da görüldüğü gibi kaldırım kenarlarının aylardır temizlenmediğini söyleyen vatandaşımız “Aylardır Mağusa Belediyesi gelip temizlemiyor. Sanki de bu bölge terk edilmiş gibi bir havası var” diye konuştu.

Bu nemelazımcılığın ve hantallığın kamunun her alanında olduğunu yineleyen vatandaşımız, buna artık bir sünger çekmek gerektiğini sözlerine