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Kalliland bölgesi sakinlerinin lağım isyanı

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mağusa’dan bir vatandaşımız, yaşadıkları apartmanlarının kanalizasyona bağlanması için Mağusa Belediyesi’ne aylar önce müracaat yaparak ödeme yapmalarına karşın hiç kimsenin gelmediğini belirterek konuyla ilgili isyanlarını ifade ettiler.

Kalliland bölgesi sakinlerinin lağım isyanı
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"Ben Mağusa’da Kaliland Bir Apartmanı’nda yaşıyorum. 8 aydır parasını ödediğim halde apartmanımızı kanalizasyona bağlamadılar.” diyen vatandaşımız,  daire başı Bin TL belediyeye yatırdıklarını ve o zaman kendilerine belediyenin gelip kanalizasyon bağlayacağını söylediklerini anlattı.

 “8 ay olduğunu fakat ne gelen var ne giden. Üç tane köpek fotoğrafta görülen lağım suyunu içti ve öldü” diyen vatandaşımız ölmeden önce veterinere 500 TL verdiğini ama yinede köpeklerin öldüğünü belirtti.

İlgili makamlara karşı dava açmayı düşündüğünü anlatan vatandaşımız “Eğer ki bu sorun hal olmazsa ilgili makamlara ne yapmam gerek bilemiyor. Ancak insan hayatı bu kadar ucuz mu?” diyerek isyan etti.

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