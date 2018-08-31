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“İskele-Bafra yol çalışması neden tamamlanmıyor?”

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Karpaz sakini vatandaşlarımız, turizm sektöründe yeni otellerin hızla arttığı Bafra bölgesine ulaşım amacıyla yıllar önce başlanan çift şerit anayolun halen daha bitirilememesi konusunda sitem ederek görüşlerini paylaştılar.

“İskele-Bafra yol çalışması neden tamamlanmıyor?”
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İskele-Bafra arasında yaklaşık 10 yıl öncesinden başlayan çift şerit anayol yapımının halen daha tamamlanmadığını ifade eden bölge sakinleri, bu yolun tamamlanmaması nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadıklarını kaydettiler.

Yolun tamamlanarak hizmete açılacağı düşüncesiyle bölgedeki kullanılan anayola bir kürek asfalt dökülmediğini ve bu nedenle yolun birçok yerinin köstebek yuvasına döndüğünü kaydeden bölge sakinleri, “Sürekli olarak kullandığımız bu yol nedeniyle 3-4 aya bir lastiklerimizi yenilemek zorunda kalıyoruz. Araçlarımızda ön düzen diye bir şey kalmadı” dediler.

Bu yolun neden bitirilemediğini sorgulayan vatandaşlarımız, kamulaştırma mı sorunu yoksa Türkiye’den kaynaklı bir sorun olduğunu sorguladılar.

Yeni yolun çok fazla yükseltildiğini de gözlemlediklerini dile getiren vatandaşlarımız, bu yükselti nedeniyle ilerde sıkıntı yaşanacağını sözlerine eklediler.

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