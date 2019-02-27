İlkbaharın habercisi ağaçlar çiçekleniyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde kış aylarının geriye kalması için artık sayılı günler kaldığını ve bahar aylarının başlayacağını, bunun habercisi olan birçok ağacın bu yıl normal zamanı olan bugünlerde çiçeklenmeye başladığını gözlemlediklerini dile getirdiler.

Özellikle son yıllarda kış aylarının normallerin üzerinde yaşan sıcaklıklardan dolayı birçok ağacın şaşırması nedeniyle Ocak ayından itibaren çiçeklendiğini ifade eden vatandaşlarımız, ancak bu yıl gerek hava sıcaklıklarının normallerde seyretmesi gerekse yağışların bol olması nedeniyle ağaçların Şubat ayının sonlarına doğru çiçeklendiğini belirttiler.

Şu anda başta badem ve erik ağaçları olmak üzere bazı ağaçların çiçeklenmesiyle adeta gelin gibi olduklarını söyleyen vatandaşlarımız, bu görüntülerin ilkbaharın habercisi olmasından dolayı çok mutlu olduklarını sözlerine eklediler.