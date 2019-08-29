“İki ev arasına 6 metrelik demir sur çekmek nedir?”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa’nın Kermiya bölgesinde sakin bir vatandaşımız, kısa süre önce tamamladıkları evlerinin hemen dip komşularının yaptığı yasadışı demir perde dikimi konusundaki sitemlerini bizlerle paylaşarak isyanını dile getirdi.

Vatandaşımız çok uğraşlar sonucunda taşınma heyecanı yaşadıkları Kermiya’daki yeni evlerinin dip komşusunun 6 metrelik bir demir sur perde kurmaya çalıştığını belirtti.

“Uzun zamandır inşaat halinde olan evimizi bitirmeye çalışıyoruz. Bir sūrū sıkıntı ve zorluklar yaşadık 3.5 yıldır. Tam bitti derken, evimize girme heyecanı yaşarken fotoğraftaki bu manzarayla karşılaştık!” diyen vatandaşımız, yatak odalarının, mutfaklarının penceresinin önünde neredeyse 6 metrelik demir sur yapıldığını anlattı.

Bu konuda yan komşularıyla konuşarak sıkıntılarını paylaştığını belirten vatandaşımız, kendilerine gerekçe olarak ‘kendilerinin havuzuna bakan penceresi olduğu’ sunulduğunu ifade etti.

“Senin havuzuna bakan yasal penceremden dolayı, kimse benim çocuklarımı odalarında gökyüzünden mahrum bırakamaz!” diyerek isyanını dile getiren vatandaşımız, bu yapılanın hemen kaldırılması için gerekli yerlere başvurup sonuç alıncaya kadar devam edeceğini sözlerine ekledi.