Her yer çöplük oldu

Ayaklı Gazete’ye Hamitköy’den ulaşan bir vatandaşımız, bazı insanların çevreye karşı duyarsızlıkları nedeniyle her yerin çöplük olma yolunda ilerlediğini ifade ederek bir fotoğraf göndererek bizlerle sitemlerini paylaştılar.

Ülkemizde 2000’li yılların başında yaşanan ve 2010 yılına kadar Lefkoşa bölgesinin adeta tek derdi haline gelen Dikmen Çöplüğü sorunun çözülmesi sonrasında şimdilerde her yerin çöplüğe dönüşme yolunda ilerlediğini dile getiren vatandaşımız, “Burası Hamitköy Durmuş Bıyıklı Sokak giriş ve çıkışı. Anayola çıkış var sokağın sonundan. Defalarca bu konu 185 aranarak aktarıldı. Moloz alma ücretliymiş. Sanki ben attım. ‘Bir tabela koyun’ dedik. Belki caydırıcı olur. Ancak o da olmadı.”

İnsanlarda bir alışkanlık oluştuğunu ifade eden vatandaşımız “İnsanlar alıştı, evini yıkıp, kırıyor getiriyor, buraya döküyor. Napalım her konu için ortalığımı yakalım da biri sesimizi duysun. Klavye kahramanları varya atıp tutuyorlar gelsinler evimin 50m sağ ve solunu göstereyim. Bakalım napacaklar ne diyecekler.” diyerek sitemini dile getirdi.

Artık dayanacak gücü kalmadığını söyleyen Hamitköy sakini vatandaşımız, ülke genelinde bu kirliliği yaratanların cezalandırılmasının şart olduğunu sözlerine ekledi.

