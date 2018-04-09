Hayvan leşleri çevreye bırakılmamalı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, bazı bölgelerde hayvancılıkla uğraşan kişilerin çevreye karşı hunharca hareketler yaptıklarını savunarak bize gönderdikleri fotoğraflarla sitemlerini paylaştılar.

Vatandaşlarımız, hayvancıların ölen hayvanlarını ağıllarından uzak yerlere veyahut ormanlık alan olarak bilinen yerlere götürerek hiç toprağa gömmeden bıraktıklarını belirterek, bu hayvan leşlerinin hem kötü kokular yaydığını, hem kötü görüntüler ortaya çıkardığını kaydettiler. Ancak esas önemli şeyin ise bu şekilde açıkta bırakılan leşleri yemeye çalışan hayvanların etrafa hastalık yaydıklarını iddia eden vatandaşlarımız, bu konuda çevre dairesinin denetim yapmasını beklediklerini sözlerine eklediler.