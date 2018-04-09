banner107
Attack yaptılar
Attack yaptılar
16 0
Çocuk Korosu coşuyor, coşturuyor
Çocuk Korosu coşuyor, coşturuyor
36 0
Metehan’da 350 gram uyuşturucu ele geçirildi
Metehan’da 350 gram uyuşturucu ele geçirildi
195 0
Otel inşasında karkas çöktü
Otel inşasında karkas çöktü
41 0
Baf canı için kazandı
Baf canı için kazandı
80 0
2019 Yeni Kasa Mercedes-AMG G63 büyülüyor
2019 Yeni Kasa Mercedes-AMG G63 büyülüyor
32 0
Objektifimizden yansıyanlar
Objektifimizden yansıyanlar
56 0
Korhan’lı gecelere doyum olmuyor
Korhan’lı gecelere doyum olmuyor
48 0
banner82
banner147

Hayvan leşleri çevreye bırakılmamalı

banner27

Hayvan leşleri çevreye bırakılmamalı
banner137

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, bazı bölgelerde hayvancılıkla uğraşan kişilerin çevreye karşı hunharca hareketler yaptıklarını savunarak bize gönderdikleri fotoğraflarla sitemlerini paylaştılar.

Vatandaşlarımız, hayvancıların ölen hayvanlarını ağıllarından uzak yerlere veyahut ormanlık alan olarak bilinen yerlere götürerek hiç toprağa gömmeden bıraktıklarını belirterek, bu hayvan leşlerinin hem kötü kokular yaydığını, hem kötü görüntüler ortaya çıkardığını kaydettiler. Ancak esas önemli şeyin ise bu şekilde açıkta bırakılan leşleri yemeye çalışan hayvanların etrafa hastalık yaydıklarını iddia eden vatandaşlarımız, bu konuda çevre dairesinin denetim yapmasını beklediklerini sözlerine eklediler.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.