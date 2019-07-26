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Güzelyurt Belediyesi’nden 200 bin TL’lik tasarruf tedbiri

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Ayaklı Gazete’den geçtiğimiz gün yayınladığımız ‘Sanki sauna’ isimli haberimiz sonrasında konuyla ilgili Güzelyurt Belediyesi meclis üyesi Tansay Doğu bize ulaşarak bilgi verdi.

Güzelyurt Belediyesi’nden 200 bin TL’lik tasarruf tedbiri
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Gazetemize yaptığı açıklamada kapalı çarşı (Bandabulya) dükkan sahiplerini satmamaları konusunda çok defa uyardıklarını belirten Doğu, fakat esnaf dükkanlarını sattıklarını ya da yeni çarşıda karşılığında dükkan verileceği için kabul ettiklerini açıkladı.

Doğu, burada geçmişte esnafların dükkanları çalıştırdıklarını zira klima ve  elektrik paralarını Belediyeye ödettirdiklerini anlatan Meclis üyesi Doğu, fakat bu durumun sürdürülemez olduğunu gören belediye meclis üyelerinin oy birliği ile tasarruf tedbirleri aldıklarını kaydetti.

Birçok yerde yapılan kesintilerden dolayı belediye olarak 200.000 TL tasarruf sağladıklarını söyleyen meclis üyesi “Kapalı çarşıdaki dükkanların sahipleri klimadan gelen elektrik ücretini belediyenin ödemesini istediler. Ancak belediye bütçesinden ödemeyi durdurduk. Bu nedenle klimaların çalışmasını iptal ettik” dedi.

Bu yükün belediyeye önemli bir rahatla sağladığını aktaran belediye meclis üyesi Doğu, eğer kapalı çarşı esnafının klimaların elektriğini ödemelerini kabul etmeleri durumunda yeniden devreye sokulacağını sözlerine ekledi.

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