Güç ve para, kanun tanımıyor mu?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir çevre dostu vatandaşımız, fotoğrafı görülen İskele Bafra Turizm Bölgesi’ne ait şehir planlama haritasında gösterilen yeşil alanın şu anda bina ile kapandığını dile getirerek, bu konudaki sitemini bizlerle paylaştı.

Bundan yaklaşık olarak bir yıl önce hazırlanan şehir planlama haritasının tamamıyla es geçilerek devletin güç ve paraya teslim olduğunun göstergesi olduğunu belirten vatandaşımız, “11.12.2017 tarihli şehir planlama haritasında (İskele Bafra Turizm Bölgesi ), yeşil alan olarak görünen park alanına bina inşa edilmiş. Ayrıca inşa edilen binanın projesi tek kat olarak şehir planlamaya verilmiş ama sonradan bina projeye aykırı şekilde iki katlı olarak inşa edilmiş” dedi.

Projeye uygunsuz şekilde ve yeşil park alanında inşa edilen söz konusu binanın, bu haliyle iskana açılmaması gerektiğine dikkat çeken vatandaşımız, ancak binanın bir sağlık kuruluşunun hizmet binası olarak hizmete açılmaya hazırlandığını dile getirdi.

Vatandaşımız “Hangi gerekçe ve hangi yetki bu binanın bu haliyle açılmasına izin veriyor ? Bu şu anlama mı geliyor? Bazı ülkelerde güç ve para kanun tanımaz. Kanunlar sadece güçsüz ve parasız olan insanlar için vardır !!!” dedi.