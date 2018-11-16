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GSM ücretlerine zam kapıda

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde birçok alanda devlet eliyle yapılan zamlara bir yenisi daha ekleniyor.

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GSM ücretlerine zam kapıda
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Özellikle günlük hayatın önemli bir parçası haline gelen cep telefonuyla konuşmak ve mesajlaşma ücretlerine Aralık ayı başından itibaren önemli miktarda zam yapılacağı gelen bilgiler arasında bulunuyor.

Ülkemizdeki GSM şirketleri ile Maliye Bakanlığı’nın yaptıkları görüşmelerde yükselen döviz ve maliyetler nedeniyle cep telefonuyla konuşma ve mesajlaşma ücretlerine zam yapma konusunda anlaştıkları bize gelen bilgiler arasında bulunuyor.

Bize ulaşan haberlere göre azami olarak belirlenen GSM hizmeti fiyatları 1 Aralık 2018 tarihinden itibaren değişeceği ve yaklaşık yüzde 30 civarında zam yapılacağı yönünde.

Aldığımız bilgilere göre SMS birim fiyatı olarak belirlenen ve mevcut SMS ücreti fiyatı olan 0,26 TL / 4,89 KNT yeni fiyatının 0,35 TL / 6,61 KNT olacağı gelen bilgiler arasında bulunuyor.

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