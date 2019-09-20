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Girne Caddesi yarış pisti gibi

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Lefkoşa’nın en işlek caddelerinden olan Girne Caddesi üzerinde çalışan bazı vatandaşlarımız, bu caddeyi kullanan bazı sürücülerin zaman zaman korku dolu anlar yaşattığını dile getirerek, sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Girne Caddesi yarış pisti gibi
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Bazı sürücülerin özellikle trafiğin rahat olduğu akşam üzerileri adeta ralli yaparcasına süratli şekilde Girne Caddesi’nden hızla geçtiğini ifade eden bölge sakinleri, “Araçlarının motorlarını adeta ağlatırcasına süren bazı kendini bilmez sürücüler nedeniyle yüreğimiz ağzımıza gelmekte” diyerek sitemlerini dile getirdiler.

Son zamanlarda bu şekilde hızlı kullanan sürücülerin sayısının arttığını belirten bölge sakinleri, bu bölgeye polis denetiminin artırılmasının şart olduğunu ve özellikle de akşamüzeri trafiğin azaldığı saatlerde buralarda denetim yapılması gerektiğini sözlerine eklediler.

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