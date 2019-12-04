Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bir vatandaşımız, ülkemizde yol ve trafik güvenliğinin gerilerde olduğu bilinmesine rağmen bazı kişilerin yollarda yaptıkları saçma işlerle hayatlarını tehlikeye attıklarını gözlemlediklerini ifade etti.

Dün Mağusa – İskele anayolu başlangıcı olan İsmet İnönü Bulvarı üzerinde rastladığı fotoğraftaki araba ve bagajdaki genç nedeniyle bir an panik olduğunu söyleyen vatandaşımız, “Arabayı gördüğümde bu aracın neden bagaj kapısı açık gidiyor diye düşündüm. Ancak biraz yaklaşınca arkada bir genç kişinin yolculuk yaptığını gördüğüm zaman şaşkınlığım adeta şoka döndü” dedi.

Bu gencin bagajda neden yolculuk yaptığını pek anlayamadığını dile getiren vatandaşımız, bu aracı daha sonra geçtiği zaman araçta sadece üç kişinin yolculuk yaptığını gördüğünü ifade etti.

Bu bagajda yolculuk yapan kişinin araç sürücüsünün ani bir frende başına neler gelebileceğini düşünmek bile istemediğini belirten vatandaşımız “Gençler akıllarınca alem yaptı. Ama bunun kötü sonucunun olacağını hiç düşünmediler herhalde” dediler.