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Gece kulübü sahibi, konsomatrise tecavüz etti

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Sabıka dosyası, tecavüz, hırsızlık, ciddi darp gibi birçok ağır suçla dolu olan Ayhan Aydın, sahibi olduğu Golden Girl isimli gece kulübünde çalışan konsomatrise tecavüz etti

Gece kulübü sahibi, konsomatrise tecavüz etti
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Evrim KAMALI

Sahibi olduğu Golden Girl isimli gece kulübünde çalışan konsomatrise tecavüz eden 39 yaşındaki Ayhan Aydın mahkemeye çıkarıldı. Sabıka dosyası, tecavüz, hırsızlık, ciddi darp gibi birçok ağır suçla dolu olan Ayhan Aydın tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Çamlıbel Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Salih Okutan, zanlının Geçitköy’de faaliyet gösteren Golden Girl isimli gece kulübünün 12 nolu odasında konu yerde konsomatris olarak çalışan 24 yaşındaki P.M.’ye rızası dışında zorla oral, anal ve normal yoldan cinsel ilişki kurarak cinsel tecavüz suçu işlediğini söyledi.

Yapılan soruşturmada zanlının P.M’nin saçlarından tutup, darp suçunu işlediğini de belirtti. Zanlının şikâyet üzerine tutuklandığını, 23 Eylül’de mahkemeye çıkarıldığını ve o tarihten beridir tutuklu olduğunu kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının benzer ve birçok başka suçlardan sabıkası olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme zanlının tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla 2 ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Zanlı Aydın, 2011 yılında da yabancı uyruklu bir kadına tecavüz girişiminde bulunduğu için tutuklanmış, yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti. Aydın bu suçtan 4 yıl hapse mahkûm edilmişti.

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