Gece gündüz yanıyorlar

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mağusa bölgesi köylerinden Akova sakini vatandaşlarımız, köylerindeki sokak aydınlatma lambalarının neredeyse bir haftadan uzun süredir gece gündüz yandığını belirterek bizlere gönderdiği bir fotoğrafla sitem ettiler.

“Bir haftadan beridir Akova köyünün sokak lambaları gündüzleri yanıyor. Acaba Elektrik Kurumu’nun hiç mi haberi olmaz diye düşünüyoruz” diye konuşan Akova köyü sakinleri, bu kadar duyarsız olmamak gerektiğini belirttiler.

Yanan sokak lambalarının elektrik ücretinin yine vatandaşın cebinden ödendiğini savunan vatandaşlarımız, “Ancak bu sokak lambalarının kimi zaman hiç çalışmadığını kimi zaman ise bu şekilde uzun zaman gece gündüz çalıştığını görüyoruz. Bu sokak lambaları madem ki Kıb-Tek’in sorumluluğundadır, neden bir ekip kurup sürekli olarak bu lambaları kontrol etmiyorlar?” diyerek bu konuda yetkilileri göreve davet ettiler.