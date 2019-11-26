banner255
banner69
Hentbolda mücadele Derviş Mişon için
Hentbolda mücadele Derviş Mişon için
22 0
Ülkenin dört yanında yol bakım çalışmalı sürüyor
Ülkenin dört yanında yol bakım çalışmalı sürüyor
23 0
 
Nefes kesen yarış Mckeever'ın
Nefes kesen yarış Mckeever'ın
26 0
36 ülke gezip 66 yıl sonra evine döndü
36 ülke gezip 66 yıl sonra evine döndü
204 0
Hamitköy'e ateş düştü
Hamitköy'e ateş düştü
149 0
Akay Pro, Erol Semi-Pro Şampiyonu oldu
Akay Pro, Erol Semi-Pro Şampiyonu oldu
38 0
Driftte muhteşem final bugün başlıyor
Driftte muhteşem final bugün başlıyor
20 0
banner82

Gece gündüz yanan aydınlatmalara karşın yollarda aydınlatmalar çalışmıyor

banner27

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, ülkede yaşayan insanların en fazla dert yandığı konuların başında elektrik faturalarına verdikleri ücretler olduğunu dile getirerek bize gönderdiği bir fotoğrafla sitem ettiler.

Gece gündüz yanan aydınlatmalara karşın yollarda aydınlatmalar çalışmıyor

 

“Bizim ödediğimiz elektrikle sokak lambaları gündüz gündüz yanıyor” diyen vatandaşlarımız, bunun sebebini sorgulayarak ülkenin birçok yerleşim yerinde bu şekilde gündüzleri yanan aydınlatma lambalarını gördüklerini ve içlerinin cız ettiğini vurguladılar.

Yerleşim yerlerindeki aydınlatma lambaların gündüz vakti çalışırken, anayollardaki aydınlatma lambalarının ise çalışmadığına dikkat çeken vatandaşlarımız, “Gerek Girne-Lefkoşa, gerek Lefkoşa - Mağusa anayolu üzerinde bulunan aydınlatma lambalarının neredeyse yüzde 80’ini doğru dürüst çalışmıyor. Hatta en önemlisi kavşaklar karanlığa bürünmüş durumda” diye isyan ettiler.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.