Gece gündüz yanan aydınlatmalara karşın yollarda aydınlatmalar çalışmıyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, ülkede yaşayan insanların en fazla dert yandığı konuların başında elektrik faturalarına verdikleri ücretler olduğunu dile getirerek bize gönderdiği bir fotoğrafla sitem ettiler.

“Bizim ödediğimiz elektrikle sokak lambaları gündüz gündüz yanıyor” diyen vatandaşlarımız, bunun sebebini sorgulayarak ülkenin birçok yerleşim yerinde bu şekilde gündüzleri yanan aydınlatma lambalarını gördüklerini ve içlerinin cız ettiğini vurguladılar. Yerleşim yerlerindeki aydınlatma lambaların gündüz vakti çalışırken, anayollardaki aydınlatma lambalarının ise çalışmadığına dikkat çeken vatandaşlarımız, “Gerek Girne-Lefkoşa, gerek Lefkoşa - Mağusa anayolu üzerinde bulunan aydınlatma lambalarının neredeyse yüzde 80’ini doğru dürüst çalışmıyor. Hatta en önemlisi kavşaklar karanlığa bürünmüş durumda” diye isyan ettiler.