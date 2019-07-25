 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Füze değil, çakıl ocağının dinamit patlatması
Füze değil, çakıl ocağının dinamit patlatması
20 0
Ters şeride giren kadın sürücü kazaya neden oldu
Ters şeride giren kadın sürücü kazaya neden oldu
242 0
 
Canlılar göz göre göre zehirleniyor
Canlılar göz göre göre zehirleniyor
73 0
Hamitköy'ün hedef üst sıralar
Hamitköy'ün hedef üst sıralar
173 0
Doğan kampa girdi
Doğan kampa girdi
81 0
Bafra’da tenis heyecanı yaşandı
Bafra’da tenis heyecanı yaşandı
49 0
Saykal, Gönyeli'ye çare oldu
Saykal, Gönyeli'ye çare oldu
1.1B 0
banner82

Füze değil, çakıl ocağının dinamit patlatması

banner27

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Taşkent sakini vatandaşlarımız, ülkemizde her geçen gün büyüyen çevre sorunlarından biri olan taşocaklarının hem doğaya hem de çevresindeki insanların hayatlarına zarar vermeye devam ettiğini belirterek, bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini dile getirdiler.

Füze değil, çakıl ocağının dinamit patlatması
banner267

 

Vatandaşlarımız, “Füze değil, çakıl ocağının dinamit patlatması” diyerek taşocaklarında kum çakıl çıkarmak için yapılan patlatma sonrasında fotoğraftaki gibi etrafı bir toz bulutunun kapladığını ifade ettiler.

Her patlatma sonrasında bölgedeki evlerin beşik gibi sallandığını iddia eden Taşkent sakini vatandaşlarımız, “Geçenlerde bölgemize füze düştüğünde bu kadar sallanmadıydık. Pencere camları zangır zangır sallanıyor” dediler.

Bu taşocaklarının artık kapatılması gerektiğini savunan vatandaşlarımız, herkesin bu patlatmalardan dolayı her seferinde yüreklerinin ağza geldiğini sözlerine eklediler.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.