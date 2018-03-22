Ercan’a bir el atmak gerek

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizin yurt dışına açılan penceresi konumundaki Ercan Havalimanı’na geçtiğimiz gün yolcu almak için gittiklerini ve yine sinir olduklarını ifade ettiler.

“Yine Ercan isimli üçüncü sınıf pavyona benzetilmiş KKTC’nin tek havaalanındayız. KKTC'nin kullanımda olan bu tek havaalanının casinolara hizmeti öncelik olarak gördüğünü zaten herkes bilmektedir” diyen vatandaşlarımız, özellikle binanın önündeki trafiğin casinoların limuzinlerine göre düzenlenmesinin yanında, park yerinin de yarısına yakınının casino müşterilerine ayrılmış olduğunu dile getirdiler.

Diğer yolcuların veya yolcu almak için gelen kişilerin tıkış tıkış kalan yere park etmeye zorlanmasının gerçekten çok sinir bozucu olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, “Millet asapları bozuk bir vaziyette kendilerine yer ararken, casinolara ayrılmış yerlerin ise genelde bomboş durması ülkenin tek havaalanının ne kadar absürt, düşüncesiz bir şekilde idare edildiğini teyit eder bir şekildedir” dediler.

Sürücülerin yer bulamadığı içinde araçlarını havaalanı dışında yol boyuna veya tarlalara bırakmasının ise ayrı bir olay olduğunu belirten vatandaşlarımız bu konuda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığını göreve davet ettiler.