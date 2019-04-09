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Dünyaya örnek bir önlem

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde bu yıl yoğun yağmurlar nedeniyle alt yapının adeta çöktüğünü ifade ederek, bu konuda bize bir fotoğraf göndererek sitemlerini paylaştılar.

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Dünyaya örnek bir önlem
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Vatandaşımız fotoğrafta görülen yolun son yağan şiddetli yağmurlar sonucunda  bu duruma geldiğini belirterek, “Fotoğrafta görülen yol Alemdağ Yılmazköy arasındaki yoldur. Yağmurlardan çökmüş ve gördüğünüz şekilde dünyaya örnek bir şekilde önlem alındı” diyerek isyanını aktardı.
Vatandaşlarımız, çöken yol için alınan önlemin hem gülünç hem de tehlikeli olduğunu ifade ederek “Bu yolu gündüz kullananlar yolun çökmüş olduğunu anlayabilirler ancak gece seyahat eden insanlar bu alınan muhteşem önlemi görmezlerse kaza olacak. Hatta birilerinin canına mal olacak” diyerek buraya acil önlem alınması için yetkilileri göreve davet ettiler.

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