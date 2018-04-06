Dünyada nesli tükenen balıklar ülkemizde reyonlarda

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı deniz hayvanları meraklısı vatandaşlarımız, dünyada nesli risk altında olduğu için avlanması veya tutulması yasak olan bazı balıkların ülkemizde tutularak satışa sunulduğunu ifade ederek bu konudaki sitemlerini paylaştılar.

Vatandaşlarımız geçtiğimiz günlerde gittikleri Lefkoşa’daki büyük bir süpermarkette fotoğrafını çekerek bize gönderdikleri Mako türü köpek balığının, nesli risk altında bir tür olduğunu ama ülkemizdeki satışta olduğunu dile getirdiler.

Dünyada nesli azalan balık türlerinden olan Mako Köpek Balığı’nın, dünyada avlanmasının yasaklanmasına karşın ülkemizde avlanıldığına dikkat çeken deniz meraklısı vatandaşlarımız, bu ve benzeri balık türlerinin korunması için denetimin şart olduğunu ifade ettiler.

Devlet yetkililerinin dünyayla uyumlu bir şekilde çalışmalar yaparak birçok alanda yeni yasalar yapmasının şart olduğunu söyleyen vatandaşlarımız, herkesin de bu yasalara uyması gerektiğini sözlerine eklediler.