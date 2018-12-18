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“Dörtlüleri yakınca tüm güvenlik tedbirlerini aldı mı yani?”

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bir sürücü vatandaşımız, ülkemiz trafiğinde bazı sürücülerin yol güvenliği konusunda oldukça bilinçsiz olduğunu savunarak bir fotoğraf göndererek sitem etti.

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“Dörtlüleri yakınca tüm güvenlik tedbirlerini aldı mı yani?”
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Fotoğrafta görülen kamyonetle eski Mağusa – Lefkoşa anayolu olarak bilinen yolda karşılaştığını ifade eden vatandaşımız  “Gözünü sevdiğimin memleketi! 4lüleri yakınca tüm güvenlik tedbirlerini almış olun zaten!” diyerek böyle önlem alınamayacağını kaydetti.

“Görüldüğü gibi aracın üzerinde taşıdığı kamyon kafasının yarısı yolun dışında. Ama bu da yetmezmiş gibi hiçbir bağlantı yok. Bir çukura düşse savrularak yola düşecek bu araç kafası ama kimin umurunda” diye sitemlerini paylaşan duyarlı sürücümüz, yollarımızın ihmalleri kaldıramayacak kadar kötü olduğunu hiçbir sürücünün unutmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

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