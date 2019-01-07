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Doğayı mahvetmeye devam

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir doğa ve çevre dostu duyarlı vatandaşımız, ülkemizde doğayı dikkate almadan yapılaşmanın devam ettiğini ifade ederek geçtiğimiz günlerde fotoğrafladığı bir yeri bizlerle paylaşarak sitemlerini dile getirdi.

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Doğayı mahvetmeye devam
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Duyarlı vatandaşımız, fotoğrafta görülen yerin Lefkoşa’nın Yenikent bölgesinde olduğunu belirterek “Bu fotoğrafta görülen yerde Yenikent’in yağmur suyunu dereye ulaştıran önemli bir ark vardı. Belediye bu arkı önce borular koyarak kapattı. Şimdi de üzerine inşaat yapılması için izin verdi”  dedi.

Buraya yapılacak bir iki tane ev yüzünden yüzlerce hatta binlerce insan sel mağduru olacağını savunan vatandaşımız, bunun örneğini son zamanlarda birçok yerde gördüklerini vurguladı.

Doğanın gücünün hafife alınmaması gerektiğini söyleyen duyarlı vatandaşımız, dere yataklarını kapatmamak gerektiğini yineledi.

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