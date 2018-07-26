Doğaya hizmet böyle olmalı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, ülkemizde yaz aylarının en sıcak günlerinin yaşandığı bugünlerde doğada yaşayan birçok canlının en çok ihtiyaç duyduğu şeyin su olduğunu unutmadan hareket eden bazı görevlileri kutlamak gerektiğini ifade ederek, bize gönderdikleri bir fotoğrafla düşüncelerini paylaştılar.

Ülkemizin en güzel ormanlık alanlarından biri olan Bedis Ormanı’nda fotoğrafta görüldüğü gibi suni gölet yaparak bölgede yaşayan canlılara can suyu sağlayan Bedis Orman Dairesi personeline teşekkürlerini ileten duyarlı vatandaşlarımız, “Bedis ormanında yaban hayatta yaşayan canlılara bu sıcak günlerde yaşam kaynağı olan suyu suni gölet yaparak sağlayan Bedis Orman Dairesi personeline çok çok teşekkürler. Alkışlar..” dediler.

Bu gibi duyarlı davranışların, ülkemizin her bölgesinde yapılmasını temenni eden vatandaşlarımız, kurak bir mevsimde yaban hayatındaki hayvanların su bulmasını kolaylaştırmak kadar güzel bir duygu olamayacağını sözlerine eklediler.