Doğaya bıraktığımız atıklar ve sonuçları

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı doğasever vatandaşlarımız, dün arabalarıyla dolaşırken yol kenarında rastladıkları bu görüntüyü bizlerle paylaşarak sitemlerini dile getirdiler.

“Doğamızın en yararlı hayvanı ve yine aynı doğanın en zararlı hayvanının atıkları yüzünden oluşan durum” diyerek sözlerine başlayan doğasever vatandaşlarımız, karayılanın sıcak yaz günlerinde su bulmak amacıyla arandığı sırada yol kenarına atılmış olan bira kutusunun içine girerek su aradığı sırada sıkıştığını ifade ettiler.

Bu hayvanın tek isteğinin su içmek olduğunu ancak bazı bilinçsiz insanların bu şekilde sorumsuzca doğaya bıraktıkları gerek fotoğraftaki tenekeler gerekse su şişelerinden dolayı sıkışarak can verdiklerini ifade eden doğasever vatandaşlarımız “Yalnız yılanlar değil, kediler, tilkiler, tavşanlar da bu şekilde doğaya atılan molozlardan dolayı hayatlarını kaybediyorlar. Denizlere bırakılan çöplerden dolayı kocaman balinalar veya yunuslar ölüyorlar” dediler.

Bu şekilde doğaya bırakılan atıklar nedeniyle doğal hayatın gün geçtikçe kaybolduğunu sözlerine ekleyen vatandaşlarımız herkesin doğaya karşı biraz daha sorumluk duygusuyla yaklaşmasını istediler.